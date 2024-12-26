Поиск

Нефть перешла к росту, цена Brent поднялась выше $74 за баррель

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту днем в четверг на сигналах сокращения запасов топлива в США и надеждах на новые стимулы в Китае.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 по Москве подорожали на $0,42 (0,57%), до $74,4 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,39 (0,56%), до $70,49 за баррель.

В среду торги нефтяными фьючерсами не проводились в связи с празднованием католического Рождества.

Американский институт нефти (API) ранее сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей.

Между тем министерство энергетики США из-за праздников перенесло публикацию официальных данных о запасах на 21:00 пятницы. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 1,6 млн баррелей.

В начале недели СМИ со ссылкой на источники написали, что власти КНР согласовали выпуск специальных гособлигаций на рекордные 3 трлн юаней ($411 млрд) в 2025 году. Поступления от продажи бумаг будут направлены на субсидии для стимулирования потребления, модернизацию оборудования предприятий и инвестиции в продвинутые отрасли, где большую роль играют инновации.

"Два фактора поддерживают нефть, - отметил Джованни Стауново из UBS. - Во-первых, предложения на рынке все еще недостаточно. Во-вторых, есть ожидания дальнейших фискальных и монетарных стимулов в Китае".

Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбер предложил инвестировать в ДТ и бензин в формате ЦФА на основе данных СПбМТСБ

ЦБ РФ перестал давать прогнозы по доле безналичных платежей

ВТБ в ноябре увеличил прибыль по МСФО втрое

ВТБ в ноябре увеличил прибыль по МСФО втрое

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Гарант-инвест"

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Гарант-инвест"

ЦБ вводит мораторий на применение ограничения ПСК по потребкредитам на I кв. 2025 г.

ЦБ вводит мораторий на применение ограничения ПСК по потребкредитам на I кв. 2025 г.

ФАС проверит логистику ряда продуктов в крупнейших торговых сетях

ФАС проверит логистику ряда продуктов в крупнейших торговых сетях

Сливочное масло в РФ с начала года подорожало на 35,2%

Сливочное масло в РФ с начала года подорожало на 35,2%
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау39 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2072 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5599 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов175 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова13 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });