Нефть перешла к росту, цена Brent поднялась выше $74 за баррель

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту днем в четверг на сигналах сокращения запасов топлива в США и надеждах на новые стимулы в Китае.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 по Москве подорожали на $0,42 (0,57%), до $74,4 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,39 (0,56%), до $70,49 за баррель.

В среду торги нефтяными фьючерсами не проводились в связи с празднованием католического Рождества.

Американский институт нефти (API) ранее сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей.

Между тем министерство энергетики США из-за праздников перенесло публикацию официальных данных о запасах на 21:00 пятницы. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 1,6 млн баррелей.

В начале недели СМИ со ссылкой на источники написали, что власти КНР согласовали выпуск специальных гособлигаций на рекордные 3 трлн юаней ($411 млрд) в 2025 году. Поступления от продажи бумаг будут направлены на субсидии для стимулирования потребления, модернизацию оборудования предприятий и инвестиции в продвинутые отрасли, где большую роль играют инновации.

"Два фактора поддерживают нефть, - отметил Джованни Стауново из UBS. - Во-первых, предложения на рынке все еще недостаточно. Во-вторых, есть ожидания дальнейших фискальных и монетарных стимулов в Китае".