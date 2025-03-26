FT сообщила о возможном сокращении департаментов в головной компании "Газпрома"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Перечень инициатив структурных изменений российского газового концерна "Трансформация ПАО "Газпром" попал в распоряжение редакции Financial Times.

Предлагается для обсуждения сокращение штата головной компании на 1,6 тысячи человек. В том числе сообщается об инициативе закрыть как минимум три департамента (в том числе один, созданный в 2022 году для замены западных технологий российскими). Еще восемь "подразделений" (точное название административных единиц в статье не уточняется - ИФ), в том числе ответственные за внешнеэкономическую деятельность и капитальный ремонт, предложено объединить.

Также FT напоминает, что юридические, налоговые и казначейские функции должны были быть объединены в центральный хаб.

В 2024 году глава "Газпрома" Алексей Миллер объявил о начале новой корпоративной реформы - с объединением сервисных функций в одном центре.

Описываемые предполагаемые изменения предусматривают усиление интеграции разрозненных подразделений группы в "единую вертикально интегрированную компанию". Это включает в себя усиление контроля над "Газпром нефтью", подчеркивает FT. Цель состоит в том, чтобы перейти от модели "сильные дочерние компании контролируют слабый центр" к модели "сильный центр, управляемые дочерние компании". Бизнес-модель компании должна была быть ориентирована на внутренний рынок, предлагая всё - от газа до электроэнергии и финансовых услуг, также сообщает газета.

В презентации также предлагается сократить расходы (от командировочных и аренды офисов до отношений с органами власти) и избавиться от непрофильных активов (в том числе частично или полностью продать сеть газовых заправок).