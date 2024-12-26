Число заявок на пособие по безработице в США сократилось до минимума за месяц

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 1 тыс. - до минимальных за месяц 219 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Показатель предыдущей недели подтвержден на уровне 220 тыс.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 223 тыс. с этого уровня, по данным Bloomberg.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось до 226,5 тыс. с 225,5 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 14 декабря, повысилось до максимальных с ноября 2021 года 1,91 млн по сравнению с пересмотренными 1,864 млн неделей ранее.

Эксперты ожидали, что их число увеличится до 1,88 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,874 млн, по данным Trading Economics.