Доходность 10-летних гособлигаций США превысила 4,6%, впервые с мая

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Доходность американских государственных облигаций поднимается в пятницу на лучших, чем ожидалось, статданных по рынку труда США.

Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась в ходе торгов на 3,8 базисного пункта (б.п.), составив 4,62%. Это максимальная отметка с мая этого года.

Доходность 30-летних бумаг увеличивается на 4,8 б.п., до 4,814%, показатель для 2-летних бондов повысился на 1,7 б.п., до 4,349%.

Статданные, обнародованные в четверг, показали неожиданное уменьшение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 1 тыс. - до минимальных за месяц 219 тыс., говорится в отчете министерства труда Соединенных Штатов. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 223 тыс.