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Brent подорожала до $73,81 за баррель

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок уверенно растут днем в пятницу.

К 14:38 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 55 центов (0,75%) - до $73,81 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 60 центов (0,86%) - до $70,22 за баррель.

Рынок ждет официальных данных о запасах топлива в США. Публикация отчета была перенесена на два дня из-за рождественских праздников. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 2 млн баррелей.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей.

Кроме того, поддержку котировкам оказывают надежды на новые меры стимулирования экономики Китая. Ранее СМИ со ссылкой на источники написали, что власти КНР согласовали выпуск специальных гособлигаций на рекордные 3 трлн юаней ($411 млрд) в 2025 году. Поступления от продажи бумаг будут направлены на субсидии для стимулирования потребления, модернизацию оборудования предприятий и инвестиции в продвинутые отрасли, где большую роль играют инновации.

Кроме того, Всемирный банк накануне улучшил краткосрочные прогнозы для экономики Китая. Прогноз роста ВВП КНР в 2025 году был повышен на 0,4 процентного пункта, до 4,5%, на 2024 год - на 0,1 п.п., до 4,9%.

Эксперты ВБ позитивно оценили обещания руководства Китая усилить поддержку социальной сферы и потребления, а также провести реформы налогово-бюджетной сферы.

API Brent WTI США Минэнерго Китай
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