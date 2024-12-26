Ирак планирует сократить долю сжигания попутного газа в 2025 году до 20%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Ирак планирует сократить долю сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) в следующем году примерно до 20%, заявил Bloomberg замминистра нефти страны Эззат Сабер Исмаил, отвечающий в ведомстве за газовые вопросы.

По его словам, в настоящее время Ирак использует порядка 67% попутного газа с нефтяных месторождений, и новые проекты на юге страны, реализуемые в том числе, TotalEnergies SE, помогут увеличить этот показатель.

Власти страны планируют добиться рационального использования 100% ПНГ к концу 2029 года или к началу 2030 года, заявил Эззат Сабер Исмаил.

Он отметил, что доля сжигания ПНГ в Ираке составляла 47% в 2021 году и уменьшилась до 33% в текущем.

К концу 2025 года в стране будут введены в строй проекты, которые позволят ежедневно использовать 290 млн кубических футов ПНГ, производимого на нефтяных месторождениях на юге страны, сообщил Эззат Сабер Исмаил. В том числе это проект утилизации газа TotalEnergies на месторождении в Артави, инвестиции в который составят порядка $2 млрд, отметил он.

Кроме того, по словам чиновника, Ирак планирует построить терминал для импорта СПГ в южном порту Гранд-Фау, чтобы удовлетворить растущий спрос на газ внутри страны. В январе начнется рассылка приглашений компаниям, в основном американским, принять участие в конкурсе на реализацию проекта, в котором запланировано газохранилище объемом 300 тыс. кубических футов.

Сейчас производство газа в Ираке составляет 3,122 млрд кубических футов в сутки, из которых около 1,048 млрд кубических футов сжигается.