Азиатские рынки акций растут, исключение составляет Южная Корея

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Азиатские фондовые индексы в основном растут в пятницу, исключение составляет южнокорейский индикатор.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 1,8% в ходе торгов.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали снижение промпроизводства в стране в ноябре на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Спад промпроизводства был зафиксирован впервые с августа, в октябре показатель вырос на 2,8%. В годовом выражении промпроизводство в Японии в ноябре уменьшилось на 2,8% (+1,4% в октябре), сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Розничные продажи в Японии в прошлом месяце увеличились на 1,8% к октябрю, что является максимальным месячным повышением с сентября 2021 года. Показатель поднялся на 2,8% относительно ноября прошлого года (максимально с августа), тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,7%.

Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне 2,5%, как и ожидалось, число новостроек сократилось на 1,8% в годовом выражении (прогноз рынка - снижение на 0,1%).

Акции японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. прибавляют в цене 0,9%. Ранее издание Nikkei сообщило со ссылкой на источники, что компания ставит целью увеличить показатель рентабельности капитала вдвое - до 20%.

В числе лидеров роста в Токио в пятницу - акции Nidec Corp. (+4%), Renesas Electronic Corp. (+4%), Murata Manufacturing (+3,3%), Suzuki Motor (+2,1%).

Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавляют по 0,3% в ходе торгов.

Заметное повышение в Шанхае демонстрируют акции CITIC Securities и Huatai Securities (по 0,8%), а также Shanghai Baosteel Packaging (1%).

Стоимость бумаг китайского производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. увеличилась на 0,1% на торгах в Шэньчжэне. Накануне стало известно, что компания планирует получить листинг в Гонконге. Совет директоров CATL одобрил этот план, однако для его реализации необходимо разрешение китайских регуляторов, в том числе Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC).

В Гонконге дорожают акции Semiconductor Manufacturing International (+6,5%), Xiaomi (+4,9%), Meituan (+0,6%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 1% в ходе торгов, дешевеют акции Hyundai Motor (-0,7%) и Kia Corp (-1,6%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%.