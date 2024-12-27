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Аналитики "Авито" назвали Приморье регионом с наибольшим дефицитом строителей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В 2024 году наибольший дефицит кадров в строительной отрасли наблюдадся в Приморском крае, показало исследование "Авито. Работа".

"Приморский стал регионом с самым большим приростом вакансий в строительной сфере - в период с января по ноябрь текущего года спрос здесь вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - пишут аналитики.

Второе место по росту вакансий заняла Республика Крым - в этом регионе вакансий в строительной сфере стало больше на 41%.

Третье место занимает Калининградская область, где спрос на специалистов по сравнению с прошлым годом увеличился на 36%.

Далее следуют строительные вакансии Ленинградской области (+35%),

В целом по стране спрос работодателей на специалистов строительной отрасли вырос на 12%.

"Спрос на специалистов в этой сфере значительно увеличивается. Однако можно ожидать, что в ближайшие годы дефицит кадров, характеризующий строительную отрасль, станет менее острым - хотя рост числа вакансий продолжится, его темпы станут более стабильными. Этот прогноз связан с общим охлаждением экономики, сокращением числа инвестиционных проектов и замедлением темпа расширения бизнеса, который был особенно высоким в последние годы", - прогнозирует Роман Губанов, директор по развитию "Авито Работы".

Калининградская область Крым Приморье Авито Роман Губанов Ленинградская область
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