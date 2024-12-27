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США в 2024 году сократили экспорт нефти в Китай почти вдвое

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт американской нефти в Китай сократился почти вдвое в 2024 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.

США экспортировали 81,1 млн баррелей нефти в КНР в этом году, что на 46% ниже показателя предыдущего года (150,6 млн баррелей). Таким образом, Китай опустился со второго на шестое место среди крупнейших покупателей американской нефти.

Китайский спрос на нефть снижается на фоне замедления экономического роста страны, распространения электромобилей и роста потребления СПГ. Общий объем импорта нефти в КНР в этом году сократился на 7,2%. При этом доля России, Ирана и Венесуэлы в морских поставках выросла до 26% с 24% годом ранее, а на Ближний Восток приходится около 60%.

Главным покупателем американской нефти на уровне регионов уже три года остается Европа.

Из стран лидером по-прежнему выступают Нидерланды, в 2024 году импортировавшие 194,4 млн баррелей нефти из Штатов. Второе место занимает Южная Корея (165,5 млн баррелей), которая старается компенсировать снижение поставок из Казахстана, начавшего более активно сотрудничать с Италией.

На третьей позиции в этом году расположилась Великобритания (11,8 млн баррелей), на четвертой - Канада (102,3 млн баррелей), на пятой - Испания (87,3 млн баррелей). Седьмую строчку занимает Франция (81,3 млн баррелей), восьмую - Тайвань (80,4 млн баррелей).

Kpler Европа Китай США Нидерланды
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