В Евросоюзе призвали к осторожности в сокращении импорта российского СПГ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Европейскому союзу по-прежнему необходимо импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ) для того, чтобы избежать энергетического шока, даже несмотря на призывы ряда государств-членов запретить закупки топлива в России, сообщило Агентство по сотрудничеству регуляторов энергетических рынков ЕС (ACER). Его отчет цитирует Financial Times.

Агентство рекомендовало подходить с осторожностью к усилиям по ограничению рекордного импорта российского СПГ в Европу, поскольку поставки трубопроводного газа из страны в конце года упадут.

"Сокращение российского импорта СПГ следует рассматривать поэтапно", - говорится в отчете. В ACER отмечают, что Евросоюзу трудно найти баланс между энергетической безопасностью и стремлением нанести удар по доходам России путем сокращения закупок газа.

Россия сейчас является вторым по величине поставщиком СПГ в Евросоюз после США с долей рынка около 16% по итогам прошлого года. По данным Kpler, страны блока в 2023 году купили 15,5 млн тонн российского СПГ, что почти на 40% больше, чем в 2021 году.

ACER также выразило обеспокоенность по поводу того, что отдельные государства-члены ЕС вводят ограничения на поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии, отметив, что такие шаги могут нанести ущерб долгосрочным контрактам с РФ до начала событий на Украине. Нарушение таких контрактов может привести к тому, что европейские компании должны будут выплатить огромные штрафы.

Прекращение трубопроводных поставок российского газа через Украину в ЕС в этом году приведет к сокращению импорта на 13,6 млрд кубометров, по оценке ACER. Это составляет около 4% от общего объема потребления газа в Евросоюзе в прошлом году.