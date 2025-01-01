Экспортная пошлина в 5% на горох, нут и чечевицу введена в РФ с 1 января

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Экспорт основных бобовых культур - гороха, нута и чечевицы из России с 1 января 2025 года облагается пошлиной в размере 5%. Соответствующее постановление приняло правительство.

Пошлина распространяется на поставки этих культур за пределы ЕАЭС и вводится на постоянной основе. "Это позволит поддержать рациональное соотношение экспорта зернобобовых культур и внутреннего потребления", - сообщала пресс-служба правительства.

До конца 2024 года при вывозе зернобобовых культур применялись гибкие экспортные пошлины. В зависимости от курса рубля они составляли от 4% до 7%.

Россия в последние годы наращивала экспорт бобовых культур, прежде всего, гороха. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2023/24 сельхозгоду (июль-июнь), его поставки за рубеж составили рекордные почти 3,2 млн тонн. Это связано с высоким урожаем, который составил 4,7 млн тонн.

В 2024/25 сельхозгоду из-за существенного снижения сбора экспорт гороха оценивается в 1,7 млн тонн. Причем в первой половине сезона (июль-декабрь) он не превысил 0,7 млн тонн против 1,8 млн тонн годом ранее. На рынке гороха сказывается крайне низкий уровень поставок в Китай: если в первой половине прошлого сезона в эту страну было отгружено 827 тысяч тонн, то в текущем сезоне всего около 120 тысяч тонн, отмечают эксперты.

По данным центра "Агроэкспорт", в 2023 календарном году экспорт нута из России составил 540 тысяч тонн, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее, чечевицы - в 2,4 раза, почти до 300 тысяч тонн. В 2024 году суммарная площадь под этими культурами составила около 1,57 млн га, это примерно на 610 тысяч га больше рекордного показателя прошлого года.

В 2023 году Россия, по данным Росстата, собрала 345 тысяч тонн чечевицы (257,9 тысячи тонн в 2022 году) и 702,8 тысячи тонн нута (467,9 тысячи тонн). Результаты уборки в этом году пока не опубликованы.