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Акции "Магнита" теряют 7% к максимумам дня на новостях о несостоявшемся ВОСА по дивидендам

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Акции "Магнита", умеренно подраставшие на Московской бирже в первой половине торгов, развернулись вниз и к 16:03 теряют в цене уже 4,6% к закрытию пятницы и порядка 7% к максимумам дня (опустившись до 4968 рублей за штуку) на новостях о несостоявшемся внеочередном собрании акционеров компании по дивидендам из-за отсутствия кворума.

Внеочередное собрание акционеров (ВОСА) "Магнита", на котором должен был рассматриваться вопрос об утверждении дивидендов, признано несостоявшимся, сообщила компания. Причина - отсутствие кворума.

Представитель "Магнита" не стал комментировать "Интерфаксу" информацию о том, будет ли назначена новая дата рассмотрения акционерами вопроса по дивидендам.

Собрание по вопросу о дивидендах было назначено на 26 декабря. На нем акционеры могли утвердить вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 560 рублей на акцию.

В конце июня 2024 года акционеры ритейлера утвердили решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года в 412,13 рубля на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендных выплат за 2023 год - 42 млрд рублей.

В конце декабря прошлого года "Магнит" выплатил дивиденды в размере 412,13 руб. на акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. До этого "Магнит" выплачивал дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года - они составили 294,37 рубля на акцию, в сумме - 30 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года основным акционером "Магнита" являлась Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2%. Более актуальную информацию о структуре акционеров компания не раскрывала.

Магнит Московская биржа
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