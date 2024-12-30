Нефть дорожает вслед за скачком цен на газ на 22%, Brent - $74,5 за баррель

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок дорожает в понедельник на фоне низкой активности торговли.

В том числе этому способствует резкий скачок цен на природный газ, полагает главный рыночный аналитик Jones Trading Майк О'Рурк. Он обусловлен целым рядом факторов, включая ожидающееся похолодание в США и Европе, а также истечение срока действия соглашения о транзите российского газа через территорию Украины, сообщает MarketWatch.

Котировки февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:14 по Москве увеличились на $0,28 (на 0,5%) - до $74,51 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,6 (на 0,8%) и стоили $71,16 за баррель.

Цена фьючерсов с поставкой в феврале на природный газ на NYMEX взлетела почти на 22% - до $4,124 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU). Это может стать самым сильным дневным приростом с июля 2022 года. При этом сейчас котировки находятся на максимуме с января 2023 года, по данным Dow Jones Market Data.

В целом внимание инвесторов смещается на перспективы 2025 года, отмечает Trading Economics.

Уверенность трейдеров в том, что в следующем году нефтяной рынок столкнется с избытком предложения, усиливается. Это затруднит ОПЕК+ восстановление прежних объемов добычи, полагают эксперты.

Опасения относительно слабых темпов роста экономики Китая, и соответственно, спроса на нефть со стороны крупнейшего мирового импортера будут оказывать дополнительное давление на цены.

Кроме того, инвесторы ждут, какие шаги предпримет избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом 20 января.

Между тем геополитическая напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, что оказывает определенную поддержку нефтяному рынку.