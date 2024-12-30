Рынок акций РФ в понедельник продолжил ралли

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник, на последних в уходящем году торгах, продолжил ралли, стартовавшее 20 декабря после решения ЦБ РФ не менять ключевую ставку и умеренно "ястребиного" сигнала регулятора о дальнейшей ДКП; внешние фондовые рынки демонстрировали ухудшение конъюнктуры, но вернулась к росту нефть (февральский фьючерс на Brent превысил $74,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2880 пунктов (максимум на закрытие торгов с начала августа), сократив в третью декаду декабря втрое свои годовые потери.

По итогам торгов в понедельник индекс МосБиржи составил 2883,04 пункта (+3,5%), индекс РТС - 893,22 пункта (+3,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 8,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ на период с 29 декабря по 9 января, составляет 101,6797 руб. (+1,1516 рубля).

По итогам 2024 года индексы МосБиржи и РТС снизились на 7-17,6% на фоне роста официального курса доллара от ЦБ РФ на 11,99 рубля. До заседания ЦБ РФ 20 декабря годовые потери индекса МосБиржи составляли 22%.

Подорожали в понедельник акции "Ростелекома" (+8,2%), "Северстали" (+8%), "Мечела" (+7,9% и +8,9% "префы"), "ММК" (+7,4%), ОК "Русал" (+6,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+6,6%), "Татнефти" (+6,2%), "НЛМК" (+5,8%), АФК "Система" (+5,2%), "НОВАТЭКа" (+5,2%), "Газпром нефти" (+4,5%), "МТС" (+4,5%), "Московской биржи" (+4,2%), "ЛУКОЙЛа" (+3,8%), "Сургутнефтегаза" (+3,5% и +1,9% "префы"), "Магнита" (+3,5%), "РусГидро" (+3,4%), "Газпрома" (+2,8%), Сбербанка (+2,8% и +2,7% "префы"), ВТБ (+2,8%), "Т-Технологии" (+2,8%), "АЛРОСА" (+2,5%), "Аэрофлота" (+2,3%), "Роснефти" (+1,9%), "Интер РАО" (+1,8%), "Норникеля" (+1,7%), ПАО "Полюс" (+0,9%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи завершил торги понедельника и всего 2024 года на позитивной ноте, превысив отметку 2880 пунктов. Предположения о слабой активности инвесторов в последний торговый день года не оправдались: объем торгов составил более 80 млрд руб. Поддержку индексу МосБиржи могло оказать резкое ослабление рубля на внебиржевом рынке - курс доллара на межбанке превысил 108 руб./$1. Переоценка акций на фоне монетарной паузы ЦБ РФ, вера в геополитические улучшения с приходом к власти в США республиканца Дональда Трампа добавили уверенности покупателям. Первые сессии 2025 года на российском рынке, вероятно, пройдут в нейтральном тоне, считает эксперт.

"Планка выше 2800 пунктов - отличный задел на будущий год. Рынок заранее закладывает разворот ключевой ставки ЦБ вниз и деэскалацию украинского конфликта, и в целом смотрит в будущий год с оптимизмом. Наш таргет на 12 месяцев - 3500 пунктов по индексу МосБиржи. Прогноз на торги 3 января - 2800-2900 пунктов", - отметил Шепелев.

По словам аналитиков ФГ "Финам", рынок акций РФ в понедельник продолжил предновогоднее ралли, а на западных площадках основной рост пришелся на 24 декабря, то есть на сочельник, однако "ралли Санта-Клауса" не получило продолжения после Рождества.

Инвесторы, по-видимому, вспомнили о сохраняющихся значительных рисках, связанных, помимо более продолжительного периода высоких ставок в США, с повышенными проинфляционными рисками, неопределенностью в отношении будущей экономической и внешнеторговой политики Штатов при президентстве Трампа, высокой геополитической напряженностью в мире, и предпочли проявить определенную осторожность. Об ослаблении спроса на риск в последнее время говорит и продолжающийся рост доходностей госбондов в ведущих странах, в том числе в США, где доходность 10-летних UST подскочила до 7-месячного максимума. Следующая торговая неделя на мировых финансовых рынках вновь станет укороченной из-за празднования Нового года. При этом предстоящие дни будут оставаться весьма скудными на важные экономические и корпоративные новости, в связи с чем можно рассчитывать на довольно спокойные торги без сильных колебаний котировок.

США достигнут лимита госдолга в период с 14 по 23 января 2025 года, что потребует от министерства финансов принятия экстренных мер для избежания дефолта, сообщила глава ведомства Джанет Йеллен в письме Конгрессу. В июне 2023 года в США был принят закон, приостановивший действие потолка госдолга до 1 января 2025 года, и Йеллен призвала конгрессменов к действиям для защиты кредитоспособности страны.

ЕЦБ близок к моменту, когда можно будет сказать, что он добился замедления инфляции в еврозоне до целевых 2%, заявила глава регулятора Кристин Лагард. Она отметила при этом, что руководителям ЕЦБ по-прежнему необходимо сохранять бдительность, поскольку темпы роста потребительских цен в сфере услуг превышают целевой уровень почти вдвое. ЕЦБ в этом году снизил ключевые процентные ставки в общей сложности на 100 б.п.

Всемирный банк улучшил краткосрочные прогнозы по экономике КНР: оценка роста ВВП страны в 2024 году была повышена на 0,1 п.п., до 4,9%, в следующем году - на 0,4 п.п., до 4,5%. Эксперты банка позитивно оценили недавние обещания руководства Китая усилить поддержку социальной сферы и потребления, а также провести реформы налогово-бюджетной сферы. При этом, по их мнению, для укрепления доверия домохозяйств и бизнеса властям нужно предоставить больше подробностей запланированных реформ. "Обычных мер стимулирования будет недостаточно для активизации экономического роста", - говорится в сообщении ВБ.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,3-0,6%) и Штаты (индексы акций к 18:50 по Москве упали на 1,4-1,7% во главе с Nasdaq).

Объединенная следственная группа, расследующая дело в отношении президента Южной Кореи Юн Сок Еля, запросила ордер на его арест, сообщает Yonhap. Группа запросила ордер на арест после того, как Юн Сок Ель проигнорировал три повестки о явке на допрос. Представитель президента сообщил, что намерен в ответ на запрос об ордере на арест предпринять "официальные шаги".

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены умеренно растут при низкой активности торгов.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в понедельник составила $74,51 за баррель (+0,5% и +1,2% в пятницу), февральская цена WTI - $71,25 за баррель (+0,9% и +1,4% в пятницу).

Данные Минэнерго США, опубликованные в минувшую пятницу, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 4,237 млн баррелей. Резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,694 млн баррелей.

Уверенность трейдеров в том, что в 2025 году нефтяной рынок столкнется с избытком предложения, растет. Это затруднит ОПЕК+ восстановление прежних объемов добычи, отмечают эксперты.

Инвесторы ждут, какие шаги сделает избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом 20 января.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в лидерах роста выступили акции "ТГК-2" (+9,8%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+9,6%), ПАО "Евротранс" (+9,6%), "Русснефти" (+8,9%), "ВСМПО-Ависма" (+8,5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+8,3%), "Аптечной сети 36,6" (+8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+7,7%), расписки "О'Кей" (+7,7%), бумаги "КАМАЗа" (+6,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 83,42 млрд рублей (из них 12,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,61 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 5,19 млрд рублей на акции "Газпрома").