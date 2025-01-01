IT-компаниям повысили льготную ставку по налогу на прибыль до 5%

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие для IT-компаний условно льготную ставку по налогу на прибыль в размере 5%.

Эта ставка, если в НК не будут внесены очередные изменения, будет действовать до 2030 года.

Данная норма распространяется на IT-компании, аккредитованные Минцифры. Такие компании с 2020 года платили налог на прибыль по ставке 3%, с 2022 года она была обнулена на период до конца 2024 года.

В июле 2024 года Минцифры сообщило, что продлило аккредитацию более 18 тысяч IT-компаний. По правилам аккредитации, вступившим в силу в 2022 году, IT-компании должны ежегодно подтверждать соответствие профилю деятельности, чтобы сохранить аккредитацию. Очередная такая проверка завершилась 19 июля.

Аккредитацию подтвердили более 13 тысяч IT-компаний, получающих налоговые льготы, и более 5 тысяч организаций, которые предоставили данные по доле IT-доходов, уровню зарплаты и информации об IT-деятельности на сайте компании.

Около 2 тысяч IT-компаний не подали заявление на подтверждение или не соответствовали критериям и были исключены из числа аккредитованных.

Нынешний порядок госаккредитации IT-компаний правительство утвердило осенью 2022 года. Главным условием стала доля выручки от деятельности в IT-сфере - не менее 30%, требования по средней зарплате сотрудников (должна быть не ниже средней по стране или региону для больших компаний). Также необходимым является наличие профильного IT-ОКВЭД в качестве основного.

Помимо этого, вступила в силу поправка, которая дает возможность налогоплательщикам при расчете налога на прибыль применять повышенный коэффициент 2 к расходам на право пользования российскими программами для ЭВМ. Также сняты ограничения по видам НИОКР, к расходам на которые применяют повышающий коэффициент.