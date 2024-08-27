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В РФ упростили порядок аккредитации малых ИТ-компаний

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ упростило порядок получения аккредитации для малых технологических компаний, работающих в сфере информационных технологий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Небольшим IT-компаниям станет проще получить государственную аккредитацию, а значит – и доступ к действующим мерам поддержки", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

В частности, документом предусмотрена отмена проверки доли дохода от ИТ-деятельности в общей выручке стартапов, включенных в реестр малых технологических компаний и созданных менее 3 лет назад. Сейчас для получения аккредитации эта доля должна превышать 30% выручки.

"Решение позволит предоставить аккредитацию и оказывать поддержку начинающим предприятиям отрасли с минимальным показателем выручки, что поможет простимулировать их дальнейшее развитие", - поясняется в сообщении.

Как говорится в сообщении Минцифры, постановлением также предусмотрено, что ИT-компании из новых регионов смогут получить аккредитацию независимо от среднемесячного размера выплат сотрудникам. Эта льгота будет действовать до 1 июля 2025 года.

Заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации будут приниматься только в электронном виде через Госуслуги. В рамках процедуры подтверждения проверка по уровню заработной платы будет проводиться в отношении двух кварталов вместо пяти.

Также документом предусмотрено, что если компания получила аккредитацию в год своего создания, то она может в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения.

Аккредитация дает ИТ-компаниям возможность получить господдержку: льготная ставка по налогам, освобождение от проверок контролирующих органов и выездных налоговых проверок, льготная ипотека и отсрочка от срочной службы для сотрудников.

Правительство РФ
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