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Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2024 году вырос почти в 1,5 раза

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2024 году вырос почти в 1,5 раза
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2024 году выросли в годовом выражении почти в 1,5 раза (на 45,8%), в декабре – показали символический рост по сравнению с ноябрем. Таковы подсчеты Минпромторга РФ на основе данных АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК", совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

По данным министерства, за прошедший год в РФ было реализовано в общей сложности 1 млн 836 тыс. 029 единиц автотехники всех типов – на 39% больше, чем за 2023 год. В частности, легковых и легких коммерческих автомобилей за год реализовано 1 млн 693 тыс. 900 шт. (+45,8%), в том числе легковых – 1 млн 553 тыс. 608 шт. (+47%), LCV - 140,292 тыс. шт. (+33,6%). Продажи грузовиков за год упали на 13% до 121,562 тыс. шт., автобусов – выросли на 16% до 20,567 тыс.

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За декабрь в РФ было реализовано 121,654 тыс. легковых автомобилей (+3% г/г и +1% м/м), 14,072 тыс. LCV (+12% и -1% соответственно), 8,098 тыс. грузовиков (-33% и -10%) и 2,327 тыс. автобусов (+6% и +32%). Продажи автотехники всех типов в прошедшем месяце, по оценке Минпромторга, составили 146,151 тыс. шт. (+1% г/г и +1% м/м).

Таким образом, в декабре российский авторынок вырос в помесячном выражении лишь символически и не показал заметного помесячного роста в сравнении с ноябрем, что, как правило, бывало в предыдущие годы в связи с ожидаемым повышением цен в новом календарном году.

Помимо макроэкономических факторов на рынок в конце года влияли регуляторные изменения в части индексации утильсбора. Сбор с 1 октября был разово повышен на 70-85% по широкому перечню автотехники. Кроме того, вступила в силу шкала дальнейшей плановой индексации сбора, которая предполагает его повышение на 10-20% каждый год в течение следующих пяти лет. Последнее повышение состоялось с 1 января 2025 года.

Для примера: размер утильсбора на новый легковой автомобиль самого массового сегмента – с двигателем внутреннего сгорания объемом от 1 до 2 литров –с октября прошлого года вырос с 300,6 тыс. руб. до 556,2 тыс. руб., с 1 января 2025 года - уже до 667,4 тыс. руб. Предполагается, что к 2030 году после череды плановых индексаций сбор на одну машину достигнет почти 1,2 млн руб.

Рекордные месячные объемы авторынка РФ в прошлом году фиксировались в октябре, что эксперты связывали непосредственно с повышением утильсбора. Тот факт, что в сентябре – непосредственно до индексации – рынок был ниже, объяснялся отложенной регистрацией части сентябрьских сделок на октябрь.

Минпромторг АО "Паспорт промышленный консалтинг" АО "ППК"
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