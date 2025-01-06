Рынок акций США растет в начале недели

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы растут в первые минуты торгов в понедельник.

Газета Washington Post написала со ссылкой на трех информированных источников, что помощники избранного президента Дональда Трампа разрабатывают схему введения пошлин на импорт в США, однако они будут касаться только отдельных товаров, имеющих особое значение для государственной и экономической безопасности.

Кроме того, на этой неделе участники рынка ждут протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также отчета о состоянии рынка труда США за прошлый месяц.

Котировки акций United States Steel Corp. растут на 4,3%. Американская сталелитейная компания и японская Nippon Steel подали два иска с целью опротестовать запрет на их слияние, озвученный на прошлой неделе президентом США Джо Байденом.

Цена бумаг производителей микрочипов активно растет в начале торгов. Котировки Nvidia Corp. поднимаются на 3,4%, Advanced Micro Devices - на 3%, Micron Technology - на 10%, Broadcom - на 3,1%.

Капитализация разработчика программного обеспечения MicroStrategy Inc. увеличивается на 0,7%. Компания планирует привлечь до $2 млрд через размещение "вечных" привилегированных акций. Возможные параметры новых бумаг включают конвертируемость в обыкновенные акции класса A, выплату дивидендов и возможность погашения.

Акции сервиса по заказу такси Lyft Inc. дорожают на 2,5% после того, как аналитики финансовой компании Benchmark улучшили рекомендацию для них до "покупать" с "держать".

Значение Dow Jones Industrial Average к 17:46 по Москве повысилось на 0,43% и составило 42917,34 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 1,06% - до 6005,38 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,58% и составил 19930,91 пункта.