Рынки акций Китая и Японии снижаются вслед за Уолл-стрит

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Китая и Японии опускаются в среду, следуя за негативной динамикой американских индексов накануне, тогда как южнокорейский и австралийский индикаторы растут.

Уолл-стрит снизилась во вторник, причем индекс Nasdaq потерял почти 2% после сильных статданных, сигнализировавших об устойчивости американской экономики и понизивших вероятность агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 мск ушел вниз на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%.

Список лидеров снижения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Sunny Optical, падающие на 7,8%.

Рыночная стоимость Xiaomi упала на 4,5%, Techtronic Industries - на 4,3%, BYD Electronic - на 3,6%. Тем временем котировки Wuxi Biologics растут на 1,6%, как и бумаги WH Group .

Японский Nikkei 225 опускается на 0,37%.

Индекс потребительского доверия в Японии в декабре сократился до 36,2 пункта с 36,4 пункта месяцем ранее, по официальным данным. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста индикатора до 36,6 пункта.

Лидерами снижения на бирже в Токио выступают акции Japan Exchange Group, дешевеющие на 4,3%. Цена бумаг Isetan Mitsukoshi и Tokio Marine Holdings понизилась на 4%, Nissan Motor - на 2,9%, Sony Group - на 3,7%. Тем временем капитализация Rakuten Group подскочила на 6,6%, Mitsui Mining & Smelting - на 4,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 1,2%,

Стоимость акций Samsung Electronics повысилась на 3,3%, Hyundai Motor - на 1,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,8%.

Как стало известно в среду, инфляция в Австралии в ноябре ускорилась до 2,3% с 2,1% в октябре, тогда как эксперты прогнозировали более умеренное ускорение, до 2,2%.

Тем временем базовая инфляция, без учета волатильных категорий товаров, замедлилась в позапрошлом месяце до 3,2% с октябрьских 3,5%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднимается на 1,8% и 1,1% соответственно.