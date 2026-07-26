Поставки российского газа в КНР снова на повышенном уровне

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Китай снова на повышенном уровне - об этом свидетельствует очередное сообщение "Газпром" о новых суточных рекордах поставок. Как сообщила компания, новый рекорд - третий с начала этого года - установлен 25 июля. Значение показателя не уточнялось.

Как сообщалось, в конце 2024 года магистраль "Сила Сибири" была выведена на проектную мощность в 38 млрд куб. м в годовом исчислении, что эквивалентно суточному объему прокачки около 110 млн куб. м.

Далее, в декабре 2025 и январе 2026, периоды зимнего пика спроса, в сутки по магистрали прокачивалось уже около 112 млн куб. м. В феврале - мае (пока это последние отчетные данные таможни КНР) прокачка вернулась на уровень в 110 млн куб. м в день.

"Газпром" не публикует информацию о помесячной прокачке по "Силе Сибири". При этом тенденцию наращивания показателей с начала календарной зимы компания подтверждала серией сообщений о рекордах поставки газа - с 1 по 4 декабря, а затем 10 и 12 января.

А теперь компания снова сообщила о поставках на повышенном, рекордном уровне.

Прошлой осенью "Газпром" сообщил, что договорился с CNPC о возможности увеличения поставок по "Силе Сибири" до 44 млрд куб. м в год (расчётно это примерно 126 млн куб. м в сутки - ИФ). Компания пока не комментировала, когда поставки могут вырасти в пределах этого диапазона.