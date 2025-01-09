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Погрузка на сети РЖД в декабре снизилась на 1,4%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Среднесуточная погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в декабре 2024 года снизилась на 1,4% по сравнению с декабрем 2023 года до 3202,6 тыс. тонн. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.

Это соответствует 99,28 млн тонн за месяц.

Среднесуточный план погрузки на декабрь составлял 3249 тыс. тонн.

По данным источника, на 26 декабря снижение погрузки за месяц было 1,1% к прошлому году.

Как сообщалось, снижение погрузки в ноябре 2024 г. составило 5,8%, в октябре - 6,2%, в сентябре - 6,3%, в августе - 6%, в июле - 5,6%, в июне - 3%, в мае - 2,1%, в апреле - 3,6%, в марте - 3,5%, в феврале - 1,4%, в январе - 4,3%.

РЖД
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