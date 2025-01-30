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Путин спросил министра транспорта о причинах падения погрузки на сети РЖД

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поинтересовался у министра транспорта Романа Старовойта причинами падения погрузки на сети "Российских железных дорог".

Как сообщалось, погрузка на сети РЖД за 2024 год снизилась на 4,1% к предыдущему году и составила 1 181,4 млн тонн. В течение всего прошлого года показатель погрузки ни разу не продемонстрировал положительную динамику.

"По транспорту железнодорожному все в порядке, нормально, но только погрузка-то немножко припала, как вы это объясните?" - спросил президент у Старовойта на рабочей встрече.

Министр ответил, что ожидания по динамике были даже более пессимистичными, чем итоговый результат.

"Погрузка упала на 4%, но мы видели, что погрузка будет падать на 5%, то есть ниже, чем мы это предвидели. Здесь комплекс причин - субъективные, объективные. Работаем над этим вместе с РЖД, грузоотправителями, а также с операторами вагонов. Очень сложная задача, занимаюсь этим практически ежедневно. На площадке Минтранса работает штаб вместе с РЖД, с перевозчиками", - сказал министр.

РЖД Минтранс Владимир Путин Роман Старовойт
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