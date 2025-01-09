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Группа "Черкизово" в 2024 году увеличила экспорт продукции примерно на 20%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в 2024 году, по предварительным данным, увеличила экспорт примерно на 20% как в натуральном, так и в стоимостном выражении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Драйвером роста экспорта в натуральном выражении стала продукция из курицы, поставки которой выросли более чем на четверть. При этом темпы роста экспортной выручки были ниже. Мясо индейки и готовая продукция (колбасные изделия и копчености), наоборот, показали опережающий рост экспортной выручки по сравнению с темпами роста объемов экспорта, отметили в компании.

Основным экспортным продуктом группы по-прежнему остается мясо курицы, на его долю приходится более 75% от объемов экспорта. Причем поставки в страны СНГ и ЕАЭС в натуральном выражении увеличились более чем на 50%. Кроме того, значительно вырос экспорт халяльного мяса птицы на рынок Саудовской Аравии по сравнению с 2023 годом.

В целом самыми крупными импортерами продукции группы в 2024 году были Китай и Казахстан.

В компании называют большим достижением "уже сам факт увеличения объемов экспорта на фоне проблем с прохождением валютных платежей и растущих затрат на логистику из-за продолжающегося дефицита предложений по морским контейнерным перевозкам". "Каждый платеж сегодня требует ювелирной точечной настройки, в некоторых случаях прохождение платежей занимает месяцы", - заявили в пресс-службе, напомнив при этом, что расчетов в долларах компания не ведет.

Как считают в компании, экспорт российской мясной продукции в 2025 году будет зависеть от растущей себестоимости и профицита на внутреннем рынке. "Именно эти два фактора и будут определять привлекательность экспортного канала продаж. Безусловно, не стоит сбрасывать со счетов и такой важный фактор, влияющий на мировой рынок мяса, как эпизоотическая обстановка в ключевых странах-экспортерах и импортерах", - заявили в компании.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. В ее состав входят 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, маслоэкстракционный завод и около 355 тыс. га сельскохозяйственных земель. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран.

За 9 месяцев 2024 года выручка группы увеличилась на 16,6% до 188,138 млрд рублей, скорректированная EBITDA – на 7% до 35,803 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль снизилась на 14,9% до 16,883 млрд рублей.

Черкизово Китай Казахстан
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