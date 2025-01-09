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Хуснуллин отметил значительное снижение объема выдачи ипотеки

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В 2024 году объем выдачи ипотеки в России значительно сократился, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Значительно сократился (объем выдаваемых ипотечных кредитов - ИФ). Понятно, что при такой ставке, конечно, мы тут все понимаем, что надо уменьшать эти объемы. Мы терпим пока, но готовим ряд предложений, как можно все-таки поддержать и граждан в этой ситуации. Особенно по "Семейной ипотеке", по демографии. То, что вы сказали по малым городам, где нет сегодня строительства, - мы подготовили с Минфином, с банками, очень активно работаем. Можно, мы вам отдельно доложим, там есть интересные предложения. Надеемся на вашу поддержку", - ответил Хуснуллин на вопрос главы государства о том, насколько сократился объем выдачи ипотеки.

"Просил бы это сделать как можно быстрее", - отреагировал Путин.

На этом же совещании вице-премьер отметил, что с помощью льготных программ жилищные условия улучшили 3,2 млн российских семей. По его словам, с 2019 года выдано 9,7 млн ипотечных кредитов на 31 трлн рублей, из которых 13,8 трлн - в рамках льготных программ.

"Из них 11 трлн ипотек уже населением погашено. (...) Всего у нас ипотечный портфель на 1 января составляет чуть более 20 трлн", - сказал Хуснуллин.

Также на совещании он сообщил, что в стране в 2024 году, по предварительным данным, было введено 107,4 млн кв.м жилья, на 2,7% меньше, чем в рекордном 2023 году. В прошлом году зафиксирован рекордный объем индивидуального жилищного строительства (ИЖС) - 62 млн кв.м. Это в 1,6 раза больше, чем в 2019 году.

Всего за шесть лет в России построено 577 млн кв.м жилья. За это время в стране обновили 12% всего жилого фонда, заявил Хуснуллин.

Марат Хуснуллин Минфин Владимир Путин
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