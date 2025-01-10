Нефть Brent подорожала до $77,3 за баррель

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в пятницу и могут завершить в плюсе третью неделю подряд.

Поддержку рынку оказывают сигналы снижения запасов в США. Опубликованные в среду министерством энергетики данные показали сокращение резервов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, до минимума с 2014 года.

В то же время опасения спада экономической активности и спроса на топливо в Китае сдерживают подъем цен.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $77,3 за баррель, что на $0,38 (0,49%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,76 (1%), до $76,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,38 (0,51%), до $74,3 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,6 (0,8%), до $73,92 за баррель.

"С одной стороны, давление на нефтяной рынок оказывают опасения по поводу ослабления глобального экономического роста, а также укрепление доллара США. С другой стороны, геополитические риски и снижение запасов оказывают серьезную поддержку ценам", - говорит главный рыночный аналитик XS.com Рания Гуле.

Будущее движение рынка будет "в значительной мере зависеть от баланса этих факторов, поэтому инвесторам необходимо внимательно следить за событиями", включая шаги ОПЕК+ и Федеральной резервной системы, отмечает Гуле, слова которой приводит MarketWatch.