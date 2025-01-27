Американские ритейлеры в 2024 г. закрыли максимальное с 2020 г. число магазинов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Американские ритейлеры закрыли 7 325 магазинов в 2024 году - это самый высокий показатель с 2020 года, когда началась пандемия COVID-19 и было закрыто почти 10 тыс. магазинов, по данным Coresight Research.

В Coresight ожидают, что в этом году показатель будет еще выше и может достигнуть 15 тыс. Уже к 10 января американские ритейлеры анонсировали закрытие 1 925 магазинов. Лидерами в этом списке стали Party City, Big Lots, Walgreens Boots Alliance, 7-Eleven и Macy's.

Подобная динамика отчасти отражает общее перераспределение долей на рынке в пользу крупных игроков, таких как Amazon.com Inc., Costco Wholesale и Walmart Inc., привлекающих покупателей более низкими ценами.

Еще один фактор - рост числа банкротств ритейлеров до 51 в 2024 году против 25 годом ранее. Некоторые из признанных банкротами компаний запланировали закрытие большинства своих магазинов на 2025 год.

Аналитик Coresight Джон Мерсер отмечает, что магазины закрываются в основном из-за конкуренции, а не падения спроса.

Розничные продажи в США в ноябре-декабре прошлого года выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили $994,1 млрд, показывают данные Национальной федерации ритейлеров (NRF). Это примерно соответствует среднему показателю в 3,6% допандемийных 2010-2019 годов.

Ритейлеры страдают и из-за изменения привычек покупателей, которые все больше предпочитают покупать специализированные товары в онлайн-магазинах, подобных китайским Shein и Temu, выручка которых в прошлом году составила около $100 млрд.

Аналитик Fitch Ratings Дэвид Силверман обращает внимание и на случайные факторы. Уход ключевого арендатора вроде Macy's из торгового центра может повлечь за собой закрытие более мелких магазинов, говорит он.

Между тем число магазинов, открывшихся в США, в 2024 году тоже выросло, достигнув 5,97 тыс. - максимума с 2012 года, когда в Coresight начали отслеживать эти данные. В Coresight прогнозируют, что в 2025 году показатель составит около 5,8 тыс.

В 2024 году лидерами по числу открытых магазинов стали Dollar General, Dollar Tree, 7-Eleven, Oxxo и Five Below. Среди лидеров по открытиям, анонсированным на этот год - Aldi, JD Sports, Burlington Stores, Pandora и Barnes & Noble.

Крупнейшие американские ритейлеры начнут публиковать квартальную отчетность с середины февраля.