Нефть резко ускорила рост, цена Brent превысила $79 за баррель

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть усилился днем в пятницу, причем котировки Brent превысили $79 за баррель впервые за три месяца.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:36 по Москве повысились на $2,29 (2,98%), до $79,21 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на $2,07 (2,8%), до $75,99 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1%, WTI - на 0,8%.

Рынок позитивно реагирует на данные о падении резервов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, до минимума с 2014 года. Кроме того, трейдеры опасаются ужесточения санкций в отношении России и Ирана.

Аналитики Citi накануне улучшили прогноз для Brent на первый квартал текущего года до $71 с $65 за баррель, для WTI - до $67 с $61 за баррель.

"Рынки нефти выросли в начале года на ожидании серьезных геополитических последствий для экспорта иранской нефти, тогда как холодная погода повышает спрос на отопление и приводит к сокращению запасов нефти в США", - написали они.