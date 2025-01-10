Аналитики ООН прогнозируют рост мировой экономики в 2025 году на 2,8%

Они ждут роста ВВП России на 1,5% в 2025 и 2026 годах

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Рост мировой экономики в 2025 году составит 2,8%, что аналогично темпам подъема в 2024 году, прогнозируют экономисты ООН в отчете "Мировое экономическое положение и перспективы 2025" (WESP 2025).

Повышение глобального ВВП в 2026 году, как ожидается, ускорится до 2,9%.

"Хотя мировая экономика продемонстрировала устойчивость, выдержав ряд взаимоусиливающих потрясений, темпы роста по-прежнему остаются ниже среднего показателя до пандемии, составлявшего 3,2%, из-за слабых инвестиций, медленного повышения производительности и высокой долговой нагрузки", - говорится в отчете.

Ослабление инфляции и продолжающееся смягчение денежно-кредитной политики во многих странах могут обеспечить умеренный подъем мировой экономики в этом году. Тем не менее, неопределённость по-прежнему велика из-за рисков, обусловленных геополитическими конфликтами, усилением напряженности в вопросах торговли и повышением стоимости заимствований во многих государствах.

"В нашей взаимосвязанной экономике потрясения в одной части света приводят к росту цен в другой, - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в предисловии к отчету. - Каждая страна имеет отношение к этой проблеме и поэтому должна участвовать в её решении, опираясь на достигнутый прогресс. Давайте вместе сделаем так, чтобы 2025 стал годом, когда мы поставим мир на путь к процветающему, устойчивому будущему для всех".

По оценкам ООН, экономика США в 2025 году увеличится на 1,9%, в следующем году - на 2,1%. Для Великобритании прогнозы составляют соответственно 1,2% и 1,4%, для Японии - 1% и 1,2%. Рост ВВП Европейского союза ожидается на уровне 1,3% и 1,5% в ближайшие два года, стран еврозоны - 1,1% и 1,3%.

ВВП Китая вырастет, по прогнозам, на 4,8% в текущем году и на 4,5% в следующем году, Бразилии - на 2,3% и 1,9% соответственно, Индии - на 6,6% и 6,7%.

Рост экономик развитых стран в 2025 году ожидается на уровне 1,6%, в 2026 году - 1,8%. Для развивающихся государств эти прогнозы составляют соответственно 4,3% и 4,2%.

ООН предполагает, что мировая торговля в 2025 году вырастет на 3,2%, в следующем году - на 3,5%. В 2024 году она увеличилась на 3,4%.

"Напряженность в вопросах торговли, протекционистская политика и геополитическая неопределённость представляют собой значительные риски для перспектив" глобальной торговли, отмечается в отчете.

По прогнозам, глобальная инфляция замедлится с 4% в прошлом году до 3,4% в 2025 году, что благоприятно скажется на домохозяйствах и компаниях. Ожидается, что крупнейшие центральные банки продолжат снижать процентные ставки в этом году, поскольку инфляционное воздействие продолжает ослабевать. Инфляция во многих развивающихся странах, несмотря на её умеренность, будет превышать среднестатистические показатели за последнее время, а в 2025 году в каждой пятой стране она будет выражаться двузначным числом, говорится в документе.

ВВП России повысится на 1,5% в 2025 и 2026 годах, прогнозирует ООН.

"По оценкам, в 2024 году экономика Российской Федерации выросла на 3,8% благодаря увеличению государственных расходов и инвестиций, а также стабильным экспортным доходам. Оборонная деятельность сыграла важную роль в обеспечении высоких темпов экономического роста в стране. Конечное потребление остается на высоком уровне благодаря рынку труда с высоким спросом на рабочую силу и крупным социальным выплатам", - пишут экономисты.