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SCMP сообщила о планах Nokia закрыть почти все заводы в Китае к концу года

SCMP сообщила о планах Nokia закрыть почти все заводы в Китае к концу года
Фото: IMAGO/Panama Pictures/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует закрыть почти все заводы на территории материкового Китая к концу года, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, компания уволит большинство сотрудников в стране. На конец 2025 года штат Nokia в Китае, Гонконге и на Тайване насчитывал около 7,2 тыс. человек.

Представитель Nokia отметил, что бизнес компании в Китае испытывал спад в последние годы, и она планирует скорректировать свои операции в стране. Другие детали компания не предоставила.

В прошлом году Financial Times со ссылкой на источники писала, что Китай ограничивает использование технологий финской Nokia и шведской Ericsson в телекоммуникационных сетях. В частности, закупающие оборудование компании с госучастием, в том числе сотовые операторы, вынуждены направлять контракты с этими компаниями в Управление кибербезопасности Китая с целью рассмотрения в контексте национальной безопасности. Рассмотрение может занимать три месяца или более, и даже в случае положительного решения европейские игроки оказываются в проигрышном положении по сравнению с китайскими конкурентами.

Акции Nokia во вторник падают в цене на 6,4%. С начала года её капитализация подскочила более чем на 60%, до 53,58 млрд евро.

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