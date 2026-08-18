Рубль во вторник вечером отыграл потери и подрос в паре с юанем

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль отыграл дневные потери и подрос на фоне дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,5925 руб., что на 2,2 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ повысил официальный курс доллара с 19 августа на 15,09 копейки, до 85,1645 руб./$1, и увеличил курс евро на 39,6 копейки, до 98,7312 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день.

"Курс рубля стабилизировался у технически знаковых отметок - 85 за доллар и 12,6 за юань. Давление на нацвалюту со стороны продаж в акциях и облигациях сошло - оба рынка сегодня перешли к восстановлению. Индекс гособлигаций RGBI вышел в плюс после трех дней снижения и отправился выше 113,7 пункта. Текущий рост цен на нефть выше $90 за баррель может спекулятивно поддерживать российскую валюту, в основном же текущие уровни лягут в курс к концу третьего квартала. Вместе с тем рост импорта, повышенные покупки Минфином в рамках бюджетного правила и физический спрос на иностранные деньги работают в пользу инвалют. На этой неделе выйдет ряд важных публикаций, которые могут скорректировать ожидания по ключевой ставке. ЦБ в среду опубликует информацию по инфляционным ожиданиям населения в августе, Росстат - недельный отчет по инфляции и данные по ценам производителей за июль. Усиление сомнений в снижении ключевой ставки в сентябре может придать рублю уверенности, как и приближение налогового периода. Шансы на небольшое укрепление рубля краткосрочно превалируют. Ожидания на неделю по курсу рубля к доллару - 83-85, к юаню - 12,45-12,65", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Ценовые ожидания бизнеса в августе выросли до 21 пункта с 20,4 пункта в июле, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России.

Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца в годовом выражении в августе увеличился до 6,2% с 5,8% в июле. Наименьший прирост цен ожидается в добыче полезных ископаемых (3,1%), наибольший - в водоснабжении (19,6%) и электроэнергетике (17,4%).

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 11 сентября.

Цены на нефть

Цены на нефть умеренно повышаются во вторник вечером. Трейдеры продолжают оценивать поток сообщений, касающихся развития событий на Ближнем Востоке, в том числе информацию о поставках нефти. Ожидания мирного урегулирования конфликта существенно ослабли в связи с провалом предпринятых ранее дипломатических усилий.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $91,63 за баррель, что на 0,84% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 1,35%, до $85,63 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует продлевать срок действия меморандума о взаимопонимании с Ираном, который подошел к концу 17 августа. Он также сказал, что не исключает сценария, при котором ему придется пойти на новое обострение конфликта с Ираном, что будет способствовать подъему цен на нефть.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) во вторник сообщило об инциденте с судном в Ормузском проливе. По его информации, судно было поражено неизвестным снарядом при выходе из пролива.

Между тем данные отслеживания танкеров показывают, что Саудовская Аравия на прошлой неделе возобновила ранее приостановленную погрузку нефти в пределах Ормузского пролива.

Банк России во вторник, 18 августа, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,5 трлн рублей (при лимите 4,5 трлн рублей и спросе 6,543 трлн рублей) в среднем по ставке 14,02% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 11 августа, ЦБ разместил 5,23 трлн рублей (при лимите 5,23 трлн рублей и спросе 6,765 трлн рублей) в среднем по ставке 14,01% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 18 августа, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник уменьшилась на 3 базисных пункта - до 13,96% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц во вторник понизилась также на 3 базисных пункта - до 14,04% годовых, версия на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 14,36% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев опустилась на 1 базисный пункт, до 14,94% годовых.