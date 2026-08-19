Brent подорожала до $91,46 за баррель

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в среду четвертую сессию подряд.

Трейдеры продолжают оценивать поток противоречивых сообщений, касающихся развития событий на Ближнем Востоке. Ожидания мирного урегулирования конфликта между США и Ираном существенно ослабли в связи с провалом предпринятых ранее дипломатических усилий.

Американский президент Дональд Трамп в последние дни регулярно заявляет, что военные силы США, благодаря морской блокаде Ирана, де-факто контролируют Ормузский пролив. Иранские власти подчеркивают, что пролив остается под их контролем.

Активность движения судов через Ормузский пролив в начале этой недели находится ниже среднего уровня за последние 10 дней (11 танкеров в сутки). Так, по данным Kpler, во вторник через пролив прошли шесть танкеров, в понедельник - девять.

К 8:20 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,44 (0,48%) до $91,46 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $0,15 (0,17%), до $91,02 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,48 (0,57%), до $85,42 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,44 (0,52%), до $84,94 за баррель.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Оценки Американского института нефти (API) показали снижение резервов нефти в Штатах на прошлой неделе на 328 тысяч баррелей.