Россия в 2024 году увеличила импорт овощей на 9,9%, фруктов - на 2,4%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Россия в 2024 году импортировала 1 717,5 тысяч тонн овощей, что на 9,9% больше, чем в 2023 году (1,562 млн тонн), сообщил Россельхознадзор со ссылкой на данные информационной системы "Аргус-Фито".

Поставки увеличили дружественные страны.

В частности, импорт томатов вырос до 479,4 тыс. тонн с 417 тыс. тонн годом ранее. Основным поставщиком томатов стал Азербайджан, нарастивший экспорт в Россию до 141,9 тыс. тонн со 133 тыс. тонн в 2023 году. Импорт лука и чеснока вырос до 334,4 тыс. тонн с 317,7 тыс. тонн. Больше всего их ввезено из Казахстана - 149,2 тыс. тонн против 94,5 тыс. тонн в 2023 году.

Наиболее крупным поставщиком капусты стал Узбекистан, увеличивший ее ввоз с 37,2 тыс. тонн в 2023 году до 91,9 тыс. тонн в 2024 году. Всего в Россию было ввезено 243,9 тыс. тонн капусты против 192,8 тыс. тонн в 2023 году. Импорт салатных овощей увеличился до 104,1 тыс. тонн с 81,8 тыс. тонн в 2023 году. Основные поставки пришлись на Иран, нарастивший экспорт с 69,3 тыс. тонн в 2023 году до 91 тыс. тонн в 2024 году.

Поставки перца и кабачков выросли до 459,2 тыс. тонн с 431 тыс. тонн в 2023 году. В частности, импорт из Ирана увеличился до 231,8 тыс. тонн с 203,2 тыс. тонн.

Корнеплодов (морковь, репа, свекла, сельдерей, редис и т.п.) было ввезено 304,3 тыс. тонн против 290,1 тыс. тонн в 2023 году. Они поставлялись в основном из Белоруссии (141,9 тыс. тонн) и Китая (60 тыс. тонн).

Россельхознадзор также сообщил, что импорт фруктов в 2024 году увеличился на 2,4%, до 6,103 млн тонн с 5,958 млн тонн в 2023 году.

Внушительные объемы импорта сохраняются за цитрусовыми. В 2024 году их ввезено 1,9 млн тонн против 1,8 млн тонн годом ранее. В частности, Египет нарастил поставки до 498,6 тыс. тонн с 307,7 тыс. тонн в 2023 году.

Импорт бананов сохранился на уровне 2023 года - около 1,4 млн тонн. Главным поставщиком остался Эквадор - 1,3 млн тонн бананов.

Импорт семечковых (яблоки, груши) составил 627,4 тыс. тонн против 611,2 тыс. тонн в 2023 году. Стабильным поставщиком является Азербайджан, который нарастил экспорт до 93,4 тыс. тонн с 88 тыс. тонн. Косточковых (персики, сливы, вишня) ввезено 722,6 тыс. тонн против 695,6 тыс. тонн. Отгрузки шли в основном из Турции (рост до 221 тыс. тонн с 216,1 тыс. тонн в 2023 году) и Узбекистана (до 184,3 тыс. тонн с 161,8 тыс. тонн соответственно).

Кроме того, Россия в 2024 году импортировала 424,2 тысячи винограда против 377,7 тысячи тонн годом ранее. Главный поставщик - Узбекистан (177,7 тысячи тонн против 103 тысяч тонн).

По данным Росстата, в целом из Азербайджана в 2024 году ввезено порядка 540 тыс. тонн овощей и фруктов: 153,4 тыс. тонн овощной продукции (141,9 тыс. тонн томатов, 5,2 тыс. тонн перцев и кабачков, 2,7 тыс. тонн огурцов, 1,2 тыс. тонн лука и чеснока) и 386,6 тыс. тонн фруктов (186,6 тыс. тонн ягод и прочих фруктов, 93,4 тыс. тонн семечковых, 87,4 тыс. тонн косточковых, 6,3 тыс. тонн винограда, 5,8 тыс. тонн цитрусовых, 5,5 тыс. тонн дынь и арбузов, 1,7 тыс. тонн сухофруктов).

Из Армении импортировано около 130 тыс. тонн овощей и фруктов: 50,2 тыс. тонн косточковых, 21 тыс. тонн томатов, 17,5 тыс. тонн семечковых, 14,8 тыс. тонн перцев и кабачков, 10,6 тыс. тонн винограда, 3,9 тыс. тонн фиников и инжира, 3,4 тыс. тонн ягод и прочих фруктов, 2,7 тыс. тонн огурцов, 2,7 тыс. тонн сухофруктов, 202 тонны капусты, 167 тонн лука и чеснока, 161 тонна сушеных овощей, 75 тонн салатных овощей.