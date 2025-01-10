США ввели санкции против операторов морских портов Лавна и Суходол

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - США внесли в санкционный список операторов морских портов Лавна и Суходол - ООО "МТП Лавна" и ООО "Морской порт Суходол", сообщается в материалах американского Минфина.

Незамерзающий глубоководный порт "Лавна" строится в Мурманской области. Ожидается, что по завершении строительства он сможет принимать 18 млн тонн грузов в год.

Строительство порта "Суходол" в Приморском крае велось в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", оператором которой выступает "ВЭБ.РФ". Президент Владимир Путин дал старт запуску угольного терминала в порту в сентябре прошлого года.