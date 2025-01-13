Нефть Brent подорожала до $81,16 за баррель

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти утром в понедельник после уверенного подъема в пятницу.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по московскому времени составила $81,16 за баррель, что на $1,4 (1,76%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $2,84 (3,7%), до $79,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,47 (1,92%), до $78,04 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $2,65 (3,6%), до максимальных с 7 октября 2024 года $76,57 за баррель.

За минувшую неделю международный бенчмарк прибавил 4,3%, североамериканский - 3,5%.

Поддержку котировкам оказывают опасения в отношении поставок после введения в пятницу нового пакета американских санкций против российской нефтяной отрасли, в том числе "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза".

Другим положительным фактором выступает сильный отчет по рынку труда США, также опубликованный в пятницу. Данные указали на силу американской экономики, что поддерживает спрос на нефть, пишет Trading Economics.