Brent подорожала до $81,18 за баррель

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти днем в понедельник.

К 14:56 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,41 (1,77%), до $81,18 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,54 (2,01%), до $78,11 за баррель.

За минувшую неделю международный бенчмарк прибавил 4,3%, североамериканский - 3,5%.

Цены на нефть растут на новости о введении в пятницу нового пакета американских санкций против российской нефтяной отрасли.

"Эти санкции в теории могут устранить излишек топлива, ожидающийся на этот год, - написал Уоррен Паттерсон из ING. - Физический рынок нефти на Ближнем Востоке демонстрирует силу, поскольку покупатели ищут альтернативные марки".

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 480 единиц. Число газовых установок понизилось на три, до 100 единиц.