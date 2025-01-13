Bain Capital улучшила предложение о покупке финкомпании Insignia до $1,8 млрд

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Bain Capital выдвинула новое необязывающее предложение о покупке австралийского поставщика финансовых услуг Insignia, сообщил Insignia.

Bain предлагает за акцию австралийской компании по 4,3 австралийского доллара ($2,64), что соответствует общей оценке в $1,8 млрд и цене выдвинутого ранее в январе предложения инвесткомпании CC Capital Partners. В декабре минувшего года Bain предлагала 4 доллара за бумагу.

Insignia изучает заявки обоих претендентов.