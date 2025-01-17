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CC Capital улучшила заявку на покупку австралийской Insignia до $1,9 млрд

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Австралийский поставщик финансовых услуг Insignia Financial получил улучшенное предложение о своей покупке от американской инвесткомпании CC Capital Partners, сообщила Insignia.

CC Capital теперь предлагает за каждую акцию австралийской компании по 4,6 австралийского доллара ($2,86), что соответствует общей оценке на уровне $1,92 млрд. Insignia изучает эту заявку.

Ранее CC Capital предлагала 4,3 доллара за акцию. Другая американская инвесткомпания - Bain Capital - на этой неделе улучшила свою заявку также до 4,3 доллара за акцию.

В декабре 2024 года Insignia отклонила как недооценивающее ее бизнес предложение Bain с оценкой в 4 доллара за акцию.

Bain Capital CC Capital Insignia Австралия США
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