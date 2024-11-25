Доллар дешевеет после новостей о кандидате на пост министра финансов США

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США слабеет к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в понедельник.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,55%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,3%.

Трейдеры оценивают выбор Дональдом Трампом инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы министерства финансов США.

Бессент давал понять, что поддерживает планы избранного президента в отношении новых пошлин и снижения налогов. Вместе с тем участники рынков полагают, что новый глава Минфина в случае утверждения его кандидатуры конгрессменами отдаст приоритет экономической и рыночной стабильности, а не резким изменениям политики, пишет Trading Economics.

На прошлой неделе доллар торговался около двухлетних максимумов на ожиданиях проинфляционной политики Трампа. Инвесторы опасались, что она вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) затормозить снижение процентной ставки.

На этой неделе трейдеры ждут публикации протокола последнего заседания ФРС, а также данных о ключевом для нее показателе инфляции - индексе PCE.

По данным на 9:10 мск пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0479 по сравнению с $1,0427 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта к доллару поднялся до $1,2592 с $1,2530 в пятницу.

Стоимость американской валюты в паре с иеной составляет 154,42 иены против 154,76 иены по итогам предыдущих торгов.

Курс доллара в паре с офшорным юанем составляет 7,2489 юаня с 7,2595 юаня на закрытие прошлой сессии.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых.

Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 900 млрд юаней ($124 млрд).

С учетом того, что в ноябре истекает срок погашения кредитов на 1,45 трлн юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 550 млрд юаней.

ЦБ также предоставил банкам 249,3 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,5% годовых.