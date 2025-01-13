Кассация отклонила жалобу Google на недействительность перечисления ей 9,5 млрд руб. дивидендов от ООО "Гугл"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в понедельник поддержал решение судов нижестоящих инстанций о недействительности сделки по перечислению ООО "Гугл" в пользу американской Google International LLC дивидендов в размере 9,5 млрд рублей, следует из информации на сайте суда.

"Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения", - говорится в информации на сайте суда.

Ранее сообщалось, что суд первой инстанции 1 июля 2024 года удовлетворил иск конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского и признал недействительной сделку от 22 декабря 2021 года по перечислению ООО "Гугл" в пользу Google International LLC дивидендов в размере 9,5 млрд рублей. Суд тогда решил применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с Google International LLC в конкурсную массу российской компании 10 млрд рублей.

В иске, кроме 9,5 млрд рублей, оспаривалось перечисление ООО "Гугл" налогов на сумму 500 млн рублей. Речь о перечислении налога на прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранным.

Эта часть иска также была удовлетворена.

Выступая тогда на заседании, конкурсный управляющий подчеркивал, что оспариваемая сделка совершена с целью нанесения вреда кредиторам. Он полагает, что это является полностью доказанным фактом.

В свою очередь, представитель ответчиков опровергал это утверждение.

Представитель налогового органа поддержал позицию конкурсного управляющего.

Выслушав мнения сторон, суд иск удовлетворил.

Иностранная компания 15 августа подала жалобу на определение, а 12 сентября апелляционный суд ей отказал в приостановлении исполнения оспариваемого судебного акта.

"Суд апелляционной инстанции, рассмотрев ходатайство иностранной компании, считает, что "заявитель не приводит каких-либо причин, свидетельствующих о наличии оснований, установленных статьей 265.1 АПК РФ для приостановления исполнения судебного акта, и заявленные доводы не свидетельствуют о невозможности или затруднительности поворота исполнения определения в случае его отмены", - говорилось в документе.

Девятый арбитражный апелляционный суд 26 сентября 2024 года оставил определение в силе.

Таляровский подал заявление в Арбитражный суд Москвы 10 апреля.

В тексте заявления, размещенном на Федресурсе, сказано, что 22 декабря 2021 года российский "Гугл" перечислил дивиденды в пользу своего 100%-го участника Google International LLC в размере $128,7 млн (9,5 млрд рублей на дату платежа).

Выплата дивидендов была осуществлена ООО "Гугл" в условиях, когда его финансовое состояние "отвечало признакам неплатежеспособности, при этом имелись требования независимых кредиторов, впоследствии включенных в реестр требований", полагает конкурсный управляющий.

"На момент выплаты значительной суммы дивидендов в пользу своего 100%-го участника должник отвечал признакам неплатежеспособности, но, несмотря на это, (...) фактически вывел из своего оборота около 10 млрд рублей, избегая возможного взыскания данных средств кредиторами. При этом вывод данных средств состоялся в пользу иностранного участника в юрисдикцию США", - писал Таляровский. Он особо обращал внимание суда, что дивиденды выплачивались из прибыли прошлых лет, а именно 2015-2017 годов. Выплаченная владельцу сумма соответствует 32% от балансовой стоимости активов ООО на конец 2020 года, отмечал управляющий.

По его мнению, Google принимала решение о распределении прибыли своей российской "дочки", "не только зная о причинении вреда имущественным правам кредиторов в результате указанных действий, но и намеренно добиваясь этого".

ООО "Гугл" обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве в июне 2022 года. Представитель должника пояснил подачу заявления о банкротстве тем, что на тот момент размер требований кредиторов компании превышал 19 млрд рублей, тогда как активы составляли лишь около 3,5 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 12 сентября 2022 года признал обоснованным заявление ООО "Гугл" и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. 18 октября 2023 года суд признал ООО "Гугл" банкротом, ввел в отношении должника конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим Таляровского, который ранее был временным управляющим.