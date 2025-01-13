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"Мосбиржа" начала расчет показателя торговой активности инсайдеров

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - "Московская биржа" начала рассчитывать и публиковать показатель торговой активности инсайдеров, сообщила торговая площадка.

Сейчас показатель рассчитывается на основе сделок инсайдеров, совершенных с акциями самой биржи. В начале 2025 года планируется добавить данные других эмитентов из индекса МосБиржи.

"Показатель торговой активности инсайдеров - важный инструмент анализа компании, отражающий в том числе инвестиционное настроение работников эмитента", - отмечает биржа.

Показатель включает обезличенные сведения о количестве инсайдеров эмитента, совершивших покупку/продажу его акций, а также об объемах таких сделок. Информация отображается за последние один, три и шесть месяцев и обновляется каждые две недели.

В число инсайдеров входят члены совета директоров, правления, директора департаментов, а также рядовые сотрудники, которые в силу заключенных договоров и трудовых обязанностей работают с инсайдерской информацией.

"Мы начали публиковать показатель торговой активности инсайдеров по акциям MOEX и ожидаем, что другие эмитенты присоединятся к нашей инициативе. Сведения о сделках инсайдеров станут для инвесторов источником ценной информации для более взвешенного принятия инвестиционных решений, а также повысят общий уровень транспарентности эмитентов, представленных на российском рынке акций", - отметила управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса "Мосбиржи" Ирина Грекова.

Мосбиржа Московская биржа Ирина Грекова
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