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МосБиржа запустит климатический индекс компаний реального сектора экономики

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Московская биржа в первом полугодии 2025 года планирует начать расчет климатического индекса нефинансовых компаний, говорится в сообщении торговой площадки.

Для отбора акций в новый индекс биржа и консалтинговая компания "КарбонЛаб" разработали рейтинг климатической устойчивости компаний реального сектора. Эмитенты будут оцениваться исходя из 66 показателей, сгруппированных по блокам, включающим учет выбросов и поглощения парниковых газов, оценку рисков низкоуглеродного перехода, меры по адаптации к изменению климата и др. Показатели имеют разный вес, и по результатам оценки эмитент будет получать рейтинг климатической устойчивости от минимального (F) до максимального (AA). Текущая концепция индекса предполагает, что в его базу расчета войдут акции компаний с рейтингами от D до AА.

В состав климатического индекса смогут войти до 30 акций из базы расчета индекса МосБиржи широкого рынка, вес каждой - не более 15%. При этом капитализация акций в свободном обращении (free float капитализация) должна составлять не менее 10 млрд рублей.

Формирование базы расчета климатического индекса будет проходить один раз в год с ежеквартальным перерасчетом параметров индикатора.

"Новый индикатор поможет инвесторам выбирать для своих портфелей акции эмитентов, которые активно вовлечены в климатическую повестку и проявляют наибольшее внимание к своему воздействию на климат", - отметил директор по развитию индексных продуктов МосБиржи Сергей Голованев, слова которого приводятся в сообщении.

Московская биржа
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