Минэнерго США сохранило оценку роста спроса на жидкие углеводороды в мире в 2024-25 гг.

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Мировое потребление нефти и других жидких углеводородов (ЖУВ) в 2024 году выросло на 0,9 млн б/с, в 2025 году увеличится еще на 1,3 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Таким образом, ведомство практически не изменило оценку темпов прироста спроса относительно декабрьского отчета.

При этом аналитики EIA слегка скорректировали данные по мировому потреблению ЖУВ: в 2023 году со 102,14 млн б/с в декабрьском отчете до 101,84 млн б/с в актуальном, в 2024-м - со 103,03 млн б/с до 102,77 млн б/с, в 2025-м - со 104,32 млн б/с до 104,1 млн б/с.

Первая оценка ведомства по потреблению ЖУВ в 2026 году, которая приводится в отчете - 105,15 млн б/с.

"Большая часть ожидаемого нами прироста приходится на Азию, где Индия в настоящее время является ведущим источником роста мирового спроса на нефть", - отмечается в отчете.

По оценке EIA, спрос на ЖУВ в Индии в 2024 году составил 5,49 млн б/с. Ведомство ожидает, что в 2025 году он вырастет на 310 тыс. б/с, до 5,8 млн б/с, а в 2026-м - еще на 290 тыс. б/с, до 6,09 млн б/с.

Другим драйвером спроса на нефть останется Китай, чей внутренний спрос по итогам прошлого года в EIA оценили в 16,27 млн б/с. Аналитики министерства ожидают, что в текущем году он вырастет на 250 тыс. б/с, до 16,52 млн б/с, а в 2026-м - еще на 190 тыс. б/с, до 16,71 млн б/с.