Поиск

Минэнерго США сохранило оценку роста спроса на жидкие углеводороды в мире в 2024-25 гг.

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Мировое потребление нефти и других жидких углеводородов (ЖУВ) в 2024 году выросло на 0,9 млн б/с, в 2025 году увеличится еще на 1,3 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Таким образом, ведомство практически не изменило оценку темпов прироста спроса относительно декабрьского отчета.

При этом аналитики EIA слегка скорректировали данные по мировому потреблению ЖУВ: в 2023 году со 102,14 млн б/с в декабрьском отчете до 101,84 млн б/с в актуальном, в 2024-м - со 103,03 млн б/с до 102,77 млн б/с, в 2025-м - со 104,32 млн б/с до 104,1 млн б/с.

Первая оценка ведомства по потреблению ЖУВ в 2026 году, которая приводится в отчете - 105,15 млн б/с.

"Большая часть ожидаемого нами прироста приходится на Азию, где Индия в настоящее время является ведущим источником роста мирового спроса на нефть", - отмечается в отчете.

По оценке EIA, спрос на ЖУВ в Индии в 2024 году составил 5,49 млн б/с. Ведомство ожидает, что в 2025 году он вырастет на 310 тыс. б/с, до 5,8 млн б/с, а в 2026-м - еще на 290 тыс. б/с, до 6,09 млн б/с.

Другим драйвером спроса на нефть останется Китай, чей внутренний спрос по итогам прошлого года в EIA оценили в 16,27 млн б/с. Аналитики министерства ожидают, что в текущем году он вырастет на 250 тыс. б/с, до 16,52 млн б/с, а в 2026-м - еще на 190 тыс. б/с, до 16,71 млн б/с.

Минэнерго США Индия Китай США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2025 год до $74,31/баррель

Санду пообещала компенсировать предприятиям до 50% расходов на энергоресурсы

Санду пообещала компенсировать предприятиям до 50% расходов на энергоресурсы

Пожары в Калифорнии могли нанести ущерб на сумму до $275 млрд

Пожары в Калифорнии могли нанести ущерб на сумму до $275 млрд

Казахстан ограничил срок действия платежных карт для нерезидентов до 12 месяцев

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году ожидаемо вырос на 17%

Испания планирует ввести 100% налог на покупку недвижимости для нерезидентов ЕС

Испания планирует ввести 100% налог на покупку недвижимости для нерезидентов ЕС
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе235 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне15 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5696 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2096 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });