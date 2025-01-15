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Алюминий дорожает на фоне обсуждения санкций ЕС против металла из РФ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Цена алюминия растет на LME на фоне обсуждения санкций в отношении металла из России и замедления роста производства в Китае.

Металл поднимался до $2600 за тонну в среду в Лондоне, прибавляя 0,7%, хотя позже опустился до $2570, следуя динамике цен на другие цветные металлы.

Еврокомиссия может включить в 16-й пакет санкций против РФ, который планируется объявить в феврале, запрет на поставки алюминия в ЕС, сообщило накануне агентство Reuters.

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По данным Евростата, экспорт алюминия из РФ в ЕС за 10 месяцев 2024 года сократился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 293 тыс. тонн.

Экспорт российского алюминия в Европу падает с 2022 года из-за отказов европейских производителей от продукции из РФ. Кроме этого, повлиял введенный в апреле 2024 года запрет на поставки российских цветных металлов на LME. Продажа на склады LME являлась важным резервным способом реализации российского металла, основная масса которого продается в рамках двухсторонних контрактов.

"Русалу", крупнейшему производителю алюминия вне Китая с долей на мировом рынке около 6%, пришлось перестраивать цепочку поставок. Доля Европы упала до 22% по данным на конец первого полугодия 2024 года с 31% годом ранее.

По оценке БКС, сейчас европейский рынок занимает уже около 12% экспорта "Русала", или 9% выпуска компании. "Синара" оценивает долю поставок "Русала" в ЕС в 4% от продаж компании. БКС полагает, что "Русал" может перенаправить эти объемы на китайский рынок, учитывая хороший спрос в КНР.

Дополнительное влияние возможных санкций ЕС на объемы торговли через перенаправление экспорта "может быть очень ограниченным", так как рынок уже скорректировался, приводит агентство Bloomberg слова аналитика Shuohe Asset Management Co. Гао Иня. "Рынок не нуждается срочно в российском алюминии", - говорит он.

Еще один фактор в пользу роста цен на алюминий - ограничения на мощности в Китае, что снижает долю доступного для экспорта металла, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской компании Shanghai Metals Market.

LME ЕС Китай Русал
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