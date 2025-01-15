Белгазпромбанк получил право предоставлять независимые гарантии в рамках госзакупок РФ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Совместное белорусско-российское ОАО "Белгазпромбанк" получило право предоставлять независимые гарантии в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств в рамках госзакупок. Банк включен в обновленный перечень соответствующих банков, опубликованный на официальном сайте Минфина РФ.

Теперь в этот перечень входит 210 банков. Согласно действующей редакции 44-ФЗ, к банкам, имеющим право предоставлять участникам закупок независимые гарантии, предъявляется требование о наличии кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства "Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" или не ниже уровня "ruВ-" по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства "Эксперт РА".

С сентября 2023 года белорусские банки получили доступ к системе госзакупок РФ на постоянной основе в соответствии с межправсоглашением России и Белоруссии о взаимном признании банковских гарантий для госзакупок. До этого проводился пилотный проект, в котором принимали участие 7 белорусских банков: Сберегательный банк "Беларусбанк", Белвнешэкономбанк, Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", "Банк ВТБ (Беларусь)", Минский транзитный банк, ЗАО "Альфа-Банк" и ОАО "Банк Дабрабыт".

Летом 2023 года правительство РФ также одобрило проект соглашения о взаимном признании банковских гарантий для госзакупок в рамках ЕАЭС. А в сентябре прошлого года Госдума РФ ратифицировала соглашения о взаимном признании банковских гарантий при госзакупках членами ЕАЭС.

Соглашение устанавливает требования к банкам, гарантии которых будут признаваться в других государствах ЕАЭС, а также подходы по формированию перечня таких банков и порядок ведения реестра выданных банковских гарантий, порядок разрешения споров.

Согласно документу, к банку-гаранту в течение шести месяцев до выдачи гарантии не должны применяться меры по предупреждению его экономической несостоятельности. Если законодательство государства-бенефициара требует наличие определённого уровня кредитного рейтинга, то он должен быть получен от аккредитованного агентства этого государства или соответствовать критериям, установленным Евразийской экономической комиссией.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров называл проблему взаимного признания банковских гарантий в рамках госзакупок одним из основных препятствий для участия компаний из стран-членов ЕАЭС в закупках российских госзаказчиков. По его словам, сейчас отсутствуют возможности принятия заказчиком банковских гарантий участников закупок из государств-членов ЕАЭС для целей обеспечения заявок, исполнения контрактов.

Банки РФ в 2023 году выдали участникам госзакупок более 937 тыс. банковских гарантий (894 тыс. годом ранее) общим стоимостным объемом 1,78 трлн рублей (1,8 трлн рублей).