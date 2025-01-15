Огурцы и водка больше других продтоваров подорожали в РФ в начале 2025 года

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Огурцы и водка стали лидерами по росту потребительских цен на продовольственном рынке РФ в начале 2025 года.

Как сообщил Росстат в среду, с 1 по 13 января огурцы подорожали на 8,6%, водка – на 3,7%.

Кроме того, за этот период цены на яйца повысились на 2%, мороженую рыбу – на 1,9%, мясо кур и подсолнечное масло – на 1,2%, сыры – на 1%, сливочное масло и ржаной хлеб – на 0,9%, свинину, маргарин, ультрапастеризованное молоко, творог и соль – на 0,8%. Говядина, сахар и овощные консервы для детского питания стали дороже на 0,7%, пастеризованное молоко, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье, пшено - на 0,6%, сметана, пшеничная мука и хлеб, черный чай - на 0,5%, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,4%, баранина - на 0,2%.

Плодоовощная продукция в целом подорожала за этот период на 2,9%, в том числе лук - на 2,8%, свекла - на 2,7%, капуста - на 2,6%, яблоки - на 2,1%, картофель - на 1,9%, морковь - на 1,6%, бананы - на 0,5%, помидоры - на 0,4%.

В то же время снизились цены на сосиски, сардельки и макаронные изделия (на 0,3%), вареные колбасы (на 0,2%), гречневую крупу (на 0,1%).

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.