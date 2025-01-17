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Сбербанк в 2024 году получил рекордные 1,562 трлн рублей прибыли по РСБУ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 4,6% - до рекордных 1 трлн 562,4 млрд руб. по сравнению с 1 трлн 493,1 млрд руб. прибыли в 2023 году, говорится в сообщении банка.

Чистая прибыль Сбербанка декабре выросла на 1,7% - до 117,6 млрд руб. против 115,6 млрд руб. прибыли годом ранее.

Рентабельность капитала в 2024 году сократилась до 23,4% с 24,7% в 2023 году. Этот показатель в декабре 2024 года составил 20,1% (годом ранее - 21%).

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 2024 год увеличились на 12,3% и составили 714,7 млрд руб. В декабре этот показатель снизился до 1,4 млрд руб. - существенное влияние на эту динамику оказало укрепление рубля.

Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов в 2024 году составила 1,5% против 1,4% в 2023 году. Стоимость риска в декабре 2024 года составила 1,6%.

Чистые процентные доходы в 2024 году выросли на 12,4% - до 2 трлн 622,7 млрд руб., в декабре - на 9,4% - до 244,5 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы в 2024 году увеличились на 4,2% - до 746,4 млрд руб., в декабре снизились на 10,1% - до 72,3 млрд руб. из-за высокой базы прошлого года.

Операционные расходы в 2024 году выросли на 16,3% - до 979,7 млрд руб., в декабре - на 12,1% - до 111,7 млрд руб. Отношение расходов к доходам в 2024 году составило 27,3%.

Базовый и основной капитал за месяц снизились на 0,5% и составили 5,928 трлн и 6,078 трлн руб. соответственно. Общий капитал банка в декабре вырос на 4,0% - до 6,943 трлн руб.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала выросли на 0,4 процентного пункта (п.п.) за месяц - до 11,0% и 11,3% соответственно. Расчет коэффициентов не учитывает прибыль за октябрь-декабрь 2024 года до проведения аудита. Расчетное влияние этого фактора на нормативы базового и основного капитала составляет порядка 1,0 п.п.

Коэффициент достаточности общего капитала составил 12,9%, увеличившись за декабрь на 1,0 п.п.

Сбербанк
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