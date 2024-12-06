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Сбербанк не ждет "подвигов в кредитовании или повышенной доходности"

По словам Грефа, банк научился работать при отсутствии кислорода

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк готов к любому развитию событий, рассчитывает выполнить все заявленные планы по развитию бизнеса, заявил на дне инвестора президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Мы зажаты сегодня настолько, два года было потрачено на то, чтобы нас научить работать в условиях отсутствия кислорода. Вот сейчас нам хватает кислорода только для того, чтобы пережить этот период времени. На самом деле никаких подвигов в части кредитования или повышенной доходности мы не ожидаем, но в принципе мы в состоянии те планы, которые декларируем, реализовать. Это будет непросто, конечно, но я надеюсь, что мы это реализуем", - сообщил он.

Он считает, что возможно любое развитие ситуации.

"Пойти не так может все. Мы живем в такое великолепное время, мы еще не достигли сингулярности, но уже близки к ней. Уровень предиктивной силы всех моделей имеет очень короткий горизонт, поэтому мы не обольщаемся на предмет того, что наш бизнес-план проживет хотя бы полгода. Скорее всего, уже по результатам первого квартала будем смотреть, как будет складываться ситуация", - сказал глава Сбербанка, отвечая на вопрос, что может нарушить планы на 2025 год, и не боится ли банк повторения ситуации с "Транснефтью" (для нее ставка налога на прибыль вырастет до 40% при общей ставке с 2025 года в размере 25%).

Греф отметил, что Сбербанк достаточно мобилен и гибок. "Никогда нельзя говорить, что готов к любому развитию событий, но я думаю, мы максимально к этому готовы, насколько можно подготовиться", - заявил он.

Сбербанк готов менять прогнозы в зависимости от развития ситуации. "План у нас амбициозный, и мы привыкли достигать наших целей. Сделаем все, чтобы эти планы претворились в жизнь, несмотря ни на что. Но в таких условиях бизнес мы еще не вели", - подчеркнул глава Сбербанка.

Банк 6 декабря представит прогнозы на 2025 год. ВВП России в 2025 году, по прогнозам Сбера, вырастет примерно на 1,3%, инфляция составит 6-7%. Банк ожидает рентабельность капитала в 2025 году выше 22%, чистую процентную маржу - не ниже 5,6%, стоимость риска - около 1,5%, достаточность общего капитала Н20.0 - 13,3%. Рост чистых комиссионных доходов в следующем году ожидается на 7-10%, отношение операционных доходов к расходам - 30-32%.

Корпоративное кредитование в 2025 году в целом по сектору в 2025 году вырастет на 9-11%, розничное - будет меньше 5%. Рост средств юрлиц в 2025 году ожидается на 3-5%, физлиц - 17-19%.

Герман Греф Сбербанк Транснефть
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