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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:46

Сбербанк за 11 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,445 трлн рублей

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк за 11 месяцев 2024 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 4,9% - до 1 трлн 444,8 млрд руб. по сравнению с 1 трлн 377,6 млрд руб. прибыли за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении банка.

Чистая прибыль в ноябре текущего года составила 117,3 млрд руб., увеличившись на 1,6% по сравнению с результатом за ноябрь 2023 года (115,4 млрд руб.).

Рентабельность капитала в январе-ноябре 2024 года составила 23,7%, в ноябре - 21,3%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 11 месяцев 2024 года выросли на 22,4% - до 713,3 млрд руб. В ноябре этот показатель составил 148,0 млрд руб., существенное влияние на его динамику оказало обесценение рубля.

Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов за январь-ноябрь текущего года составила 1,4%.

Чистые процентные доходы за 11 месяцев выросли на 12,7% - до 2 трлн 378,2 млрд руб., в ноябре - 8,8%, до 244 млрд руб.

Банк в январе-ноябре текущего года увеличил чистые комиссионные доходы на 6,1% - до 674,1 млрд руб., в ноябре сократил на 2,4% - до 58,9 млрд руб. На динамику показателя в ноябре негативное влияние оказала высокая база прошлого года, сформированная за счет признания разовых эффектов по кредитным продуктам корпоративных клиентов, пояснил банк.

Операционные расходы за 11 месяцев 2024 года выросли на 16,8% - до 868,0 млрд руб., в ноябре - на 9,6%, до 83,2 млрд руб. Отношение расходов к доходам за январь-ноябрь составило 26,1%, в ноябре - 22,0%.

Базовый и основной капитал выросли за месяц на 6,2% и 6,0% соответственно и составили 5,954 трлн руб. и 6,104 трлн руб., в том числе за счет проведенного по итогам III квартала 2024 года промежуточного аудита. Общий капитал банка вырос на 2,9% и составил 6,680 трлн руб.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала выросли за месяц на 0,4 процентного пункта (п.п.) - до 10,6% и 10,8% соответственно. Эти показатели не учитывают прибыль за октябрь-ноябрь 2024 года до проведения аудита. Влияние этого фактора на коэффициенты достаточности оценивается примерно в 0,4 п.п.

Коэффициент достаточности общего капитала за месяц почти не изменился (рост на 0,1 п.п.) и составил 11,8%.

Сбербанк
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