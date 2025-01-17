Аналитики ждут дивиденды Сбербанка за 2024 год в диапазоне 34,5-35,2 руб./акция

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Аналитики на основе анализа предварительных данных Сбербанка по РСБУ за 2024 год дали прогнозы по дивидендам, ждут их в диапазоне 34,5-35,2 рубля на одну акцию.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 4,6% до рекордных 1 трлн 562,4 млрд руб. по сравнению с 1 трлн 493,1 млрд руб. прибыли в 2023 году. Отчетность по МСФО, прибыль из которой служит базой для расчета дивидендов, банк опубликует 27 февраля.

Сбербанк ранее подтверждал планы направить на дивиденды за 2024 год 50% от прибыли. Если исходить из этих намерений и прибыли по РСБУ, то на дивиденды за 2024 год может быть направлено 781,2 млрд рублей – 34,59 рубля на одну акцию.

"Если брать за базу чистую прибыль по РПБУ, потенциальные дивиденды за 2024 год могут составить около 34,6 рубля на акцию – это около 12% дивдоходности по текущим уровням", - отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций".

"Результаты по РПБУ близки к данным по МСФО, поэтому можно рассчитать примерный размер дивидендов за 2024 год при выплате 50% прибыли. На дивиденды накоплено 34,58 рубля, что эквивалентно примерно 12,3% доходности по текущим ценам. Для подтверждения прогноза осталось дождаться отчета по МСФО, который выйдет 27 февраля", - подчеркивают эксперты "Альфа-инвестиций".

Сбербанк может выплатить 34,5-35 рублей дивидендов на акцию за 2024 год, что соответствует дивидендной доходности 12,2-12,4%, считают аналитики "Газпромбанк инвестиций".

Аналитики Промсвязьбанка прогнозируют дивиденды Сбербанка за 2024 год на уровне 34,7-35,2 рубля на акцию (дивидендная доходность - 12,3-12,5%).

"Мы также ожидаем, что прочная капитальная позиция позволит банку выплатить рекордные дивиденды по итогам прошлого года", - считают эксперты "Финама".

Уставный капитал Сбербанка состоит из 21 млрд 586 млн 948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 рубля.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.

Сбербанк за 2023 год выплатил рекордные дивиденды в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. На выплату дивидендов банк совокупно направил 752,1 млрд рублей (49,9% чистой прибыли по МСФО, или 50,8% чистой прибыли по РСБУ с учетом СПОД).