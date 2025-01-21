Кишинев оценит санкционные риски поставок газа в Приднестровье через компании-посредники

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Молдавия проведет оценку санкционных рисков в случае поставок газа в Приднестровье от альтернативного "Молдовагазу" поставщика, заявила телеканалу TVR-Moldova президент страны Майя Санду.

"Предложение Тирасполя предполагает, что не "Молдовагаз" будет покупать газ на бирже, а лишь заниматься транспортировкой газа по территории Молдавии, который будет закуплен кем-то другим и доставлен до нашей границы. (...) Сейчас наши учреждения должны проанализировать, какие компании участвуют в этом механизме. Наше предложение заключалось в прямых отношениях, без посредников. Если это не так, то важно, чтобы эти компании-посредники не находились под международными санкциями", - сказала она.

По ее словам, правительство проанализирует будущий маршрут поставок и компании-участницы, и в ближайшее время представит свое решение.

В то же время она подтвердила готовность молдавской стороны поставлять газ в Приднестровье непосредственно через "Молдовагаз".

"Для этого "Молдовагаз" должен покупать газ на рынке и доставить его в Приднестровский регион, а компания "Тираспольтрансгаз" должна оплатить газ и транспортировку", - сказала президент.

Санду вновь подчеркнула, что Молдавия не препятствует поставкам газа в Приднестровье, а "нынешний энергетический кризис вызван искусственно".

По словам президента, в случае возобновления поставок российского газа через Молдавию в Приднестровье, правобережье не может снова закупать электроэнергию у Молдавской ГРЭС.

"Правый берег продолжит закупать электроэнергию у Молдавской ГРЭС, если поставки российского газа возобновятся, но все будет зависеть от объемов этих поставок, а также цен на вырабатываемую электроэнергию, - сказала Санду. - Молдавская ГРЭС - не самое современное предприятие. И ее конкурентоспособность сохраняется пока есть дешевый российский газ. Если будут применяться рыночные цены, то вырабатываемая электроэнергия будет дороже".

20 января лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил о готовности Тирасполя покупать газ через компанию "Молдовагаз". "Приднестровье готово, чтобы газ был доставлен через "Молдовагаз". "Тираспольтрансгаз" написал письмо в "Молдовагаз" еще в субботу и гарантировал оплату за газ. Теперь выполняйте обещание", - сказал Красносельский, напомнив, что ранее Санду заявила, что Кишинев пропустит газ только при этих условиях.

По его словам, "после того как Приднестровье нашло поставщика газа, имеющего лицензию в Молдавии, началось яростное сопротивление Кишинева".

Ранее сообщалось, что газ в Приднестровье собирается поставлять молдавская компания Natural Gaz DC SRL на основании контракта с предприятием "Тираспольтрансгаз".

16 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова закупать газ для Приднестровья, но Кишинев должен обеспечить его подачу и контрактование. "Москва готова оказывать помощь Приднестровью", - ответил он на просьбу прокомментировать информацию о том, что Россия планирует закупать газ для Приднестровья на европейском спотовом рынке.

При этом он отметил, что "логистически здесь должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа и контрактование со стороны Молдовы".

С 1 января 2025 года Украина остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему. На этом фоне "Газпром" ограничил поставки газа через Молдавию до нуля кубометров в сутки, ссылаясь при этом на наличие исторического долга Молдавии за поставки газа. В связи с этим прекратились поставки российского газа через Молдавию в Приднестровье, которые составляли 5,7 млн кубометров в сутки. С 10 декабря прошлого года в Приднестровье, а с 16 декабря в правобережной Молдавии действует режим чрезвычайной ситуации в экономике.

Молдавская ГРЭС в Приднестровье, которая ранее работала на российском газе и обеспечивала поставки электроэнергии на правый берег, с 1 января работает на угле. В Приднестровье с начала месяца прекращена подача газа, теплоэнергии в жилом и производственном секторах, с 3 января начали вводить веерные отключения электроэнергии.

Приднестровский лидер Вадим Красносельский 10-14 января был в Москве, где обсуждал с Минэнерго России возможности возобновления поставок газа. По возвращении в Тирасполь он заявил, что прогнозирует возобновление Россией поставок газа для Приднестровья в ближайшее время в качестве "гуманитарной помощи".